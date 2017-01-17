經典賽》台灣隊國手帶比賽用球 回職棒母隊春訓
2017/01/17 16:02
今年經典賽用球（左）與富邦悍將練習用球（右）。（記者黃志源攝）
〔記者徐正揚／高雄報導〕參加經典賽台灣隊集訓的中職投手雖然陸續返回母隊，訓練菜單卻沒與經典賽脫節，因為他們都拿到經典賽比賽用球，以便在春訓中持續適應手感。
富邦悍將林晨樺、蔡明晉、倪福德、黃勝雄4位投手，昨天首次在春訓進牛棚練投，不同於隊友使用球隊的練習球，他們用的是經典賽比賽用球，彼此還會互相叮嚀「球不要拿錯喔！」
林晨樺、蔡明晉指出，經典賽比賽用球比較大顆、縫線比較平、球皮很光滑，手指不容易扣住球，出手感覺與中職比賽用球完全不一樣，這2週來已經慢慢適應。
「小高（高挺耀，富邦牛棚補手）有帶一袋球回來，投手只要用到球的課目，不管是投球、傳接球，都只會用經典賽的球。」林晨樺、蔡明晉說。
富邦悍將投手蔡明晉。（記者黃志源攝）
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