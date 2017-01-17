中職》前興農洋投麥克客座指導 對兩年輕投手印象深
2017/01/17 16:28
前興農牛洋投麥克成為富邦悍將春訓投手教練。（記者黃志源攝）
〔記者林宥辰／高雄報導〕富邦悍將客座投手教練麥克（Michael Tejera），7年前曾短暫效力興農牛，如今老東家兩度更名，睽違7年再來台的他，還是備感親切。
富邦投手群今天首度牛棚，麥克全程觀察所有投手群，他說目前春訓只進行兩天，還看不出這些投手的能耐。不過，麥克點名兩位年輕投手黃亦志、陳仕朋，讚兩人頗具未來性。
來台前少用視訊軟體的麥克，來台前特地下載Line軟體，利用練球空檔，和地球另一端正準備就寢的妻子視訊一解鄉愁。
麥克來台前特地下載Line軟體，利用練球空檔，和地球另一端正準備就寢的妻子視訊。（記者黃志源攝）
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