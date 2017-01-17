NBA》對尼克永遠忠誠 「甜瓜」安東尼有話說
2017/01/17 17:15
安東尼。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）今雖攻下30分仍無力助尼克止敗，近日陷入交易傳聞風波的他，賽後再度重申自己的立場，更表示「我已日復一日證明我的忠誠。」
安東尼今上場35分鐘攻下30分7籃板2助攻，尼克仍1分不敵老鷹，近日又陷入交易風波的他，僅管表達願意與總管傑克森（Phil Jackson）談談的想法，仍引起外界諸多揣測。
賽後，安東尼再度重申自己的立場，「我想我已日復一日證明我的忠誠，也不需要向外界證明什麼。」並表示「不管外界有任何的臆測，我只需要做好我的工作，變得更專業。」
安東尼也持續表達能與尼克高層溝通的想法，「如同先前回應的，如果他們願意，我們當然可以聊一聊，我不想因為這種事影響我與球隊管理層的關係。」
尼克總管傑克森。（資料照，法新社）
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