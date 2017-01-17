NBA》勇士教頭暗諷假摔 詹皇談衝撞：我可是美式足球員
2017/01/17 17:14
〔體育中心／綜合報導〕眾所矚目的雙士大戰，勇士今天以126：91血洗騎士，一報耶誕大戰之仇，不過D.格林（Draymond Green）與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在一次快攻中發生肢體碰撞，意外搶走焦點，詹姆斯被質疑「假摔」，而D.格林則是吞下一記惡意犯規，更模仿詹皇的動作嘲諷他。
賽後D.格林受訪時表示，當時只是要阻止詹姆斯快攻，沒想到他卻倒下了，D.格林不認為自己的動作有構成惡意犯規的程度，而勇士教練柯爾（Steve Kerr）力挺子弟兵，認為這是一個正常的犯規，他只是要阻止對手快攻而已。柯爾也讚美詹皇的「演技」還不錯，他說：「任何人看到影片都會覺得是一記惡意犯規，但詹姆斯可是很強壯的。」
對此，詹姆斯表示，事情發生得太快，只知道自己的臉撞到別人的肩膀，甚至不知道撞上誰，不過他說自己沒事，「我可是美式足球員。」
相關新聞
- NBA》老強森逆轉三分彈 爵士氣走太陽
- NBA》保羅提前傷退 快艇阻魏少寫「大三元」拉出7連勝
- NBA》明星賽球迷投票結束 先發於20日早上公布
- NBA》第4節最會發飆！湯瑪斯改寫20年紀錄
- NBA》復仇！柯瑞雙十、格林大三元率隊打爆騎士
- NBA》格林模仿暗諷假摔 球迷幫腔：奧斯卡快給詹皇（影音）
推薦新聞
-
中職》彭政閔還沒簽約 「大方向差不多了」2017/01/17 18:13
-
NBA》勇士教頭暗諷假摔 詹皇談衝撞：我可是美式足球員2017/01/17 17:14
-
棒球》優先考慮挑戰日職 陳品捷：有兩支球隊在注意2017/01/17 17:03
-
經典賽》台灣隊國手帶比賽用球 回職棒母隊春訓2017/01/17 16:02
-
NBA》老強森逆轉三分彈 爵士氣走太陽2017/01/17 15:08