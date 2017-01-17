NBA》勇士教頭暗諷假摔 詹皇談衝撞：我可是美式足球員

〔體育中心／綜合報導〕眾所矚目的雙士大戰，勇士今天以126：91血洗騎士，一報耶誕大戰之仇，不過D.格林（Draymond Green）與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在一次快攻中發生肢體碰撞，意外搶走焦點，詹姆斯被質疑「假摔」，而D.格林則是吞下一記惡意犯規，更模仿詹皇的動作嘲諷他。

賽後D.格林受訪時表示，當時只是要阻止詹姆斯快攻，沒想到他卻倒下了，D.格林不認為自己的動作有構成惡意犯規的程度，而勇士教練柯爾（Steve Kerr）力挺子弟兵，認為這是一個正常的犯規，他只是要阻止對手快攻而已。柯爾也讚美詹皇的「演技」還不錯，他說：「任何人看到影片都會覺得是一記惡意犯規，但詹姆斯可是很強壯的。」

對此，詹姆斯表示，事情發生得太快，只知道自己的臉撞到別人的肩膀，甚至不知道撞上誰，不過他說自己沒事，「我可是美式足球員。」