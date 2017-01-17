棒球》優先考慮挑戰日職 陳品捷：有兩支球隊在注意
2017/01/17 17:03
日本獨立聯盟選手陳品捷，目前隨富邦悍將春訓。（記者黃志源攝）
〔記者徐正揚／高雄報導〕陳品捷去年季中遭道奇1A釋出後，轉往日本獨立聯盟德島藍短襪隊打球，因為根據德島社長的消息，樂天金鷹、讀賣巨人都在注意他的表現，今年將優先考慮挑戰日職，若沒機會就返台參加中職選秀。
陳品捷去年在藍短襪與張泰山當隊友，今年還有半年合約，目前隨富邦悍將訓練，預計4月先赴日打球季賽，「日職球探常來觀察球員，德島球團代表說，有樂天、巨人球探在注意我，但我不太清楚。」他說。
陳品捷回憶，在日本獨立聯盟打球很辛苦，凡事都要自己來，球隊也沒供餐，打完球都到超商搶吃的，因為便當不多，晚點去就只剩關東煮，即便如此，仍有很多球員打獨立聯盟，只為尋求挑戰日職的機會。
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