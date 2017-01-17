NBA》「聯盟沒有禁藥問題」總裁席爾瓦打臉卡爾

NBA總裁席爾瓦。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前NBA總教練卡爾（George Karl）的新書先前引發軒然大波，其中曾提到NBA聯盟仍存在禁藥問題，但NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）嚴正駁斥「聯盟沒有禁藥問題。」

前NBA總教練卡的的新書《憤怒喬治》（Furious George）內容辛辣，除了批評許多子弟兵外，也爆料現今聯盟仍有禁藥問題。

NBA總裁席爾瓦則嚴正否認，「我不管消息來源是否為真，但有名人堂等級的教練提出這樣的問題，我們必須嚴肅面對，所以目前我可以肯定的說，聯盟沒有禁藥問題。」

席爾瓦也說「我們對於這樣的問題非常重視，除了卡爾的新書外，我還沒聽過有人有這樣的指控，如果真有這樣的事實，一定很多人會去報導。」

前NBA總教練卡爾。（資料照，美聯社）