NBA》駁斥詹皇 格林：我們與騎士就是宿敵阿！

D.格林（右）認為勇士與騎士就是宿敵。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士與騎士之間的糾葛，並沒有因為比賽結束而落幕，今賽後勇士D.格林（Draymond Green）回應「詹皇」詹姆斯（LeBron James）表達2隊不是宿敵的說法，更反駁「我們就是宿敵阿！」

賽前「詹皇」詹姆斯曾說與勇士不是宿敵關係，賽後更重申：「我們與勇士不像80年代湖人與塞爾提克的關係，我們只是2支頂尖的隊伍，而且我也不認為現今NBA有什麼球隊彼此是宿敵。」

但今天賽後，勇士D.格林被媒體問到相關問題，直言駁斥：「我們就是宿敵，至少我是這樣認為的，這幾年我們不斷尋求擊敗對方，我們是2支聯盟很棒的隊伍，因此我認為我們是宿敵。」

勇士今天擊敗騎士後，終止對戰4連敗也拿下近期4連勝，戰績35勝6敗持續獨走。

詹姆斯。（歐新社）