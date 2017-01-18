台灣雙打力拚澳網開胡 今日賽事預告與轉播

2017/01/18 07:10

詹詠然、詹皓晴。（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為讀者獻上精彩賽事與轉播!

澳洲網球公開賽第3天，將有6名台將在較具競爭力的雙打出擊，爭取墨爾本公園開紅盤，各自挺進大滿貫32強。第6種子詹詠然 ／詹皓晴，將在台灣時間8時首輪出擊。

籃網至今10連敗，今將主場迎戰暴龍，籃網「一哥」林書豪因傷短期不會回歸，此役籃網除了務必提高三分命中率外，也需提振近期低迷的士氣。

今火箭將背靠背迎戰熱火，兩隊會有什麼火花，哈登會不會又刷新個人紀錄，喜愛NBA的朋友千萬不要錯過。

NBA

08：30 暴龍vs.籃網（愛爾達體育）

08：30 火箭vs.熱火 （緯來體育）

09：00 小牛vs.公牛

09：30 灰狼vs.馬刺

11：30 金塊vs.湖人

澳網

08：00開始（Fox體育1、3台）

（女雙）
08：00 詹詠然 ／詹皓晴 vs.楊釗煊／梁辰
08：00 莊佳容／布絲 vs.泰珂桑茲／捷克莎法洛娃


（男雙）
09：30 楊宗樺／謝政鵬 vs.巴格達達提斯／穆勒
13：00 盧彥勳／維塞利 vs.波爾曼／惠廷頓

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