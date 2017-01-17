NBA》評論詹皇「假摔」 巴克利:根本是裝的

Chuck's reaction to the LeBron/Draymond play: "That's bogus!" pic.twitter.com/w9ZvtTMj37 — NBA on TNT （@NBAonTNT） 2017年1月17日

〔體育中心／綜合報導〕今日勇士與騎士一戰打的激烈，第2節D.格林（Draymond Green）與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在快攻時發生肢體碰撞。事發當時詹姆斯倒在地上並未及時起身，當下D.格林覺得他演很大，馬上就在場邊就學起了詹皇的跌倒動作嘲諷他。

前NBA球星巴克利（Charles Barkley），在TNT節目中對今天詹皇摔倒在地上的動作表示，「這是假的。」TNT知名球評史密斯（Kenny Smith）表示，今天的判決根本就不應該被稱為「惡意犯規」，而參與節目的歐尼爾（Shaquille O'neal）則持相反意見，「根據規則，這就是惡意犯規。」

賽後，勇士教練柯爾（Steve Kerr）在接受訪問時力挺D.格林，他語帶調侃的說詹皇的「演技」還不錯，但要大家別忘記「詹姆斯可是很強壯的。」

格林與詹皇。（歐新社）