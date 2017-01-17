中職》彭政閔還沒簽約 「大方向差不多了」
2017/01/17 18:13
中信兄弟彭政閔。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟明天（18日）開訓，「恰恰」彭政閔雖然尚未完成簽約，但他會向球隊報到，並表示合約的大方向已差不多，就交給球團和經紀公司處理。兄弟領隊楊培宏則說還沒簽約，至於開訓能否公布，會再努力看看。
兄弟是中職四隊中最晚開訓的一隊，明天除了舉行新任教頭史耐德的加盟記者會，最受注目的焦點就是已成自由球員的彭政閔。楊培宏今天仍和彭政閔經紀人在討論合約細節，到近傍晚6點左右，雙方仍未達成最後共識。
儘管合約尚未談定，楊培宏說，「包括恰恰、（王）勝偉明天都一定會去開訓。」兄弟教練團大改組，洋教頭史耐德今天則會正式亮相。
彭政閔傍晚受訪時則說，這次開訓的心情還是有些不同，畢竟合約還在進行中，但他相信球團和經紀公司會處理好。
「我就是把自己準備好。」彭政閔曾說目標達成200轟、2千安，他表示目標還是不變，他也會努力去達成。
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