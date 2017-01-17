巨人陽打經典賽？日媒：辭退機率高

陽岱鋼。（資料照，記者廖耀東攝）



〔體育中心／綜合報導〕剛以5年大合約加盟巨人的旅日好手陽岱鋼，是否能再度披上國家隊戰袍，出征3月的世界棒球經典賽，動向備受外界關注。不過《東京體育報》指出，巨人球團與陽岱鋼對於參賽都在慎重評估，更直言陽辭退經典賽的機會頗高。

巨人陣中洋投馬席森和洋砲克魯茲，分別將代表加拿大、墨西哥出征經典賽。但2名台將陽岱鋼和廖任磊能否參賽，總經理堤辰佳相當表示，目前沒收到台灣方面的通知，不過會謹慎評估，畢竟兩人才剛加盟球隊，而且陽岱鋼須看他的肋骨傷勢復元的情況而定。

陽岱鋼本人雖有意願為國出征，但因為剛轉隊和肋骨傷勢，他日前受訪時表示，第1年非常重要，加上去年受傷，還要跟球隊及訓練員討論。陽岱鋼的動向要在2月初才會明朗。