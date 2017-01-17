足球》小羅納度都加盟的印度5人制足賽 台將也有機會

印度五人制足球聯賽總經理暨共同創辦人拉吉（中）來台推廣，並表示希望將季後賽移師寶島。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕配合政府「新南向政策」，外交部今舉行印度5人制室內足球運動說明會，不只替台灣球員覓新出路，也替我國廠商從運動中找商機。

印度5人制足球聯賽Premier Futsal 發展時間不久，但僅花了1年就打響知名度，除了找來巴西傳奇國腳小羅納度（Ronaldinho）、前曼聯球星吉格斯（Ryan Giggs ）等大咖加盟，成功製造話題，上個賽季更有超過6000萬的收視觀眾，其中2500萬人來自海外，預計今年包括電視、網路轉播能累積7億人次觀看。

聯賽總經理暨共同創辦人拉吉（Dinesh Raj）表示，經過成功的第一個球季後，目標是讓比賽更國際化，台灣是他們很想合作的對象，不排除把季後賽拉到寶島舉行，也歡迎我國具潛力的球員跨海至印度觀摩、交流。

中華民國5人制足球協會理事長張兆祿表示，雖然Premier Futsal賽季不長，比較偏向盃賽性質，但行銷手法的確值得學習，對於印度方面的交流提議，他當然樂觀其成，如有機會也會希望台灣有潛力的年輕人去見見世面。