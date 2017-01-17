澳網》「我曾擊敗過他」壞小子霸氣回嗆費爸
2017/01/17 20:11
基里奧斯。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕澳網開打，地主好手壞小子基里奧斯（Nick Kyrgios）今直落三擊敗葡萄牙選手埃利亞斯（Gastao Elias）輕鬆過關，賽後回應「費爸」費德爾（Roger Federer）質疑他實力的說法，直言「我曾擊敗過他。」
日前，費德爾接受澳洲當地媒體訪問，曾對基里奧斯的實力存疑，「他至少要連續贏過4~5位的頂尖球員才能摘冠，我認為有難度，如果他能證明我的想法是錯的，我會高興。」
個人作風鮮明的基里奧斯今花費85分鐘就以6：1、6：2、6：2解決埃利亞斯，賽後他也回應費德勒，直言「我們之前曾交手過，我那時擊敗過他，但我不會反擊他的話，這是他的意見。」
他也說：「如果我不認為我能贏，那為什麼還要打球呢？我曾擊敗籤表裡的所有人。」基里奧斯展現十足自信，下一輪他將面對義大利好手塞皮（Andreas Seppi）。
費德勒。（法新社）
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