經典賽》適應比賽用球 達比修、上原傳心法

達比修有。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊投手群對經典賽用球適應不良，而陣中「二刀流」王牌大谷翔平為了適應比賽用球，還提早備戰熟悉球感。對此，國際賽經驗相當豐富的旅美前輩達比修有和上原浩治，給小老弟的建議就是「不要想太多」。

日本隊投手群目前的課題就是要熟悉與日職用球觸感不一樣、且大一點的經典賽用球，遊騎兵強投達比修曾向大谷翔平表示，不要去在意球有什麼不同，要在心裡想說「這顆球是最棒的」，多花點時間去試投，一定會收到好成果。

而新球季轉戰小熊的上原浩治也有一樣的看法，他認為對於球不要太過神經質，因為練習和實戰有很大的不同，上了場就會知道要怎麼做，對當下發生的狀況及時去做調整。

上原浩治。（資料照，法新社）