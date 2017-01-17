澳網》好疼！瓦林卡險擊中對手重要部位（影音）

〔體育中心／綜合報導〕瑞士好手瓦林卡（Stan Wawrinka）今擊敗斯洛伐克好手克里贊（Martin Klizan）但瓦林卡卻差點傷了克里贊的重要部位，無獨有偶，「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）昨在練習時，因為貪玩，似乎不小心傷到了小喬帥。

瓦林卡與喬科維奇今都順利通過首輪考驗，不過瓦林卡在第5盤的一次回球卻不小心打到了克里贊的大腿，差點直擊重要部位，克里贊也因為疼痛蹲下，短暫休息後並無大礙，比賽持續進行。

無獨有偶，喬科維奇昨在練習時，也因為貪玩，似乎不小心傷到重要部位，痛的當場倒地，隨即到場邊休息，雖然昨日疑似受傷，但並沒有影響到喬帥今天的表現，順利以直落三擊敗西班牙老將沃達斯科（Fernando Verdasco）。