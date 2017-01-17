CBA》林志傑被記嚴重警告 籃協：翟曉川若受傷將追罰

〔體育中心／綜合報導〕中國CBA浙江廣廈台籍球星「野獸」林志傑前天與北京首鋼球員翟曉川發生肢體衝突，引起軒然大波。CBA籃協今天公布懲處，翟曉川遭追加禁賽3場，北京隊罰款5萬人民幣，林志傑則被予以嚴重警告，若翟有受傷之情事，林將會被追加處罰。

林志傑與翟曉川爆發衝突是在第四節最後52秒，兩人爭搶籃板球時，翟突然情緒失控兩度向林志傑輝拳，所幸都被野獸閃開，裁判馬上判翟曉川驅逐出場。

CBA籃協今天公布懲處，翟曉川追加禁賽3場，而林志傑被嚴重警告，而林曾用手臂夾住翟曉川，如果小動作造成他人受傷，將給予林志傑追加處罰。據了解，翟曉川已經去醫院進行檢查。