衝浪》憲兵風浪手出海 大頭兵衝出台灣第一

許智凱利用休假苦練，不放棄亞運夢。（許智凱提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣「憲兵衝浪手」許智凱於2017年新加坡RS:One亞洲錦標賽衝出佳績，以總分87分，排名世界第八、台灣隊第一，但許智凱仍不太滿意，他表示，「最後一輪有機會衝進前六，可惜最後風突然擺了20到30度，讓我離亞運培訓資格差肩而過。」

新加坡RS:One亞洲錦標賽高手雲集，包括泰國里約奧運選手普努帕萊也參賽，現在擔任澎湖空軍憲兵隊志願役的許智凱，利用休假苦練，他說，「此次賽事很臨時，大會約在去年12月初才公佈，當時澎湖正值東北季風的季節，風大無法下水訓練，風小又未放假，所以只能做核心及肌耐力訓練。平常利用軍中運動時間維持體能，晚上自主重量訓練，很感謝全國帆船協會派我參賽，軍中長官也很支持，讓我可以順利出國」

有別於澎湖風浪很大，此次比賽風很小，RS:One器材帆的尺寸較小，對體重偏重的許智凱較吃虧，他說，「我比其他選手重了至少5公斤，但這不是跑輸人的理由，所以我很努力的搖帆，搖到每天都腰痠背痛。」

比賽首日，許智凱總排名第六，讓他信心大增，但次日起航位置不好，加上一些判斷錯誤導致名次掉到第七，第三天他漸入佳境，有一輪更以第三名進終點，甚至超越奧運選手。

最終日許智凱開賽佔據有利位置，有機會逆轉追到第五，但首輪風突然擺了30度，原本領先集團被超越，後面選手反而得利，最後只能以第八名作收。

澎湖子弟「憲兵風浪手」許智凱曾被譽為張浩接班人，但因為台灣缺乏培育環境，他於前年簽下志願役，但仍難捨棄對於衝浪板的熱愛，他說：「放假都是去海邊練習風浪板，六月還有一場大賽，希望能一圓亞運國手夢。」