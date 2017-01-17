足球》前曼聯教頭 荷蘭名教范加爾宣布退休

范加爾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕前曼聯總教練65歲的荷蘭名教頭范加爾（Louis van Gaal）宣布退休。

范加爾去年帶領曼聯拿下足總盃冠軍後，隨即離開曼聯，今宣布退休，確定結束教練生涯，專心於家庭生活。

范加爾表示：「最近在我的家庭裡發生很多事，我想我應該要專心陪伴我的家人。」外傳，有亞洲球隊願意以高額價碼邀請范加爾執教，不過遭到他拒絕。

范加爾除了曾執教過曼聯、拜仁慕尼黑、巴塞隆納等知名球隊，也曾帶領荷蘭國家隊拿下2014年世界盃足球賽季軍，執教成績顯赫。