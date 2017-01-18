MLB》11個月前索求48億 包爺身價暴跌回藍鳥

包提斯塔回藍鳥。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕新合約終於搞定！「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）將以1年1800萬美元（約5.6億台幣）、外帶2年雙向選擇權續留藍鳥。

據ESPN報導，包提斯塔明年保障薪資1800萬，2018、2019年皆是雙向選擇權，假如所有選擇權都執行，最高可達3年6000萬，外傳藍鳥願意多付一點2018年的買斷金是達成共識的原因之一。

包提斯塔去年11月拒絕1720萬合格報價後，在自由市場屢屢碰壁，雖然是6屆明星賽的藍鳥看板，因為上季表現不理想，年邁36歲又要犧牲選擇權，沒有任何球隊願意端出大約，迫使他回頭找藍鳥簽短約。

無論雙向選擇權有沒有執行，這筆新合約跟11個月前的期待有極大落差，當時包爺傳聞索價5年1.5億美元（約48.4億台幣），雖然本人隨即否認，但知名記者海曼（Jon Heyman）加碼爆料包爺其實要更多。

在藍鳥待了9個球季的包爺也在去年春訓時表示，在他的世界裡不存在「家鄉回饋價」，因為他已經給藍鳥5年的折扣（2011年簽的5年6500萬）。雖然一心想要拚大約，未料卻在合約年因傷痛影響表現，全壘打7年來最少，只簽到1年保障約。