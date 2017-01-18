MLB》上季沒打爽領9億 遊騎兵小聯盟約簽漢米爾頓
2017/01/18 08:09
漢米爾頓。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕去年整季沒有在大聯盟出賽的35歲老將漢米爾頓（Josh Hamilton），今（18日）以小聯盟約重返遊騎兵。
遊騎兵宣布以小聯盟約簽下漢米爾頓，若他升上大聯盟，薪水為聯盟底薪53.5萬美元（約新台幣1700萬元），若4月1日漢米爾頓沒有在大聯盟名單，可以選擇成為自由球員。另外，天使隊本季仍要支付2641萬美元（約新台幣8.3億元）給漢米爾頓。
漢米爾頓表示，願意在春訓時挑戰新位置，像是指定打擊、一壘手、左外野等等，他也都願意試試。
漢米爾頓在2012年季後與天使簽下5年1.25億美元（約新台幣39.7億元）合約，但他打擊狀態下滑，還陷入毒癮復發的風暴，遭天使認賠殺出送往遊騎兵。
漢米爾頓近年飽受傷勢之苦，自從2014年起，漢米爾頓只在大聯盟出賽139場比賽，去年年薪高達2841萬美元（約新台幣9億），但因為左膝動手術提早報銷，一場大聯盟比賽都沒打。
漢米爾頓。（資料照，美聯社）
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