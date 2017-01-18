NBA》「甜瓜」想留在尼克 不放棄霸王條款

〔體育中心／綜合報導〕美國當地時間17日（星期二），尼克球星安東尼（Carmelo Anthony）告訴球隊總裁傑克森（Phil Jackson）自己傾向留在尼克隊，不想放棄合約中不被交易的霸王條款。《ESPN》率先報導雙方會談中有爭論情形，但安東尼的友人否認這個說法，並表示過程相當溫和與順利。

安東尼上週曾表示：「他們可以表達自己的意見，但我什麼也沒說過。這種現象已經成為趨勢了，當球隊開始連敗，人們就會搜尋，看看有沒有這些謠言。如果新聞報導是真的，他們（球隊）認為我在紐約效力的日子已結束，那我想我們應該還有另一場會談。」

過去12場比賽，尼克輸掉其中10場，目前18勝24敗的戰績只排在東部第11名，距離第8名的公牛有3場勝差。今天稍早《ESPN》有另一則消息傳出，總教練何納塞克（Jeff Hornacek）有意讓波辛傑斯（Kristaps Porzingis）改打中鋒，安東尼打大前鋒位置，這樣的調整成效如何還有待觀察。

安東尼。（資料照，法新社）