MLB》比建仔更快找到新東家 基伊簽約了！
2017/01/18 08:18
基伊（左）與王建民（右）上季以小聯盟合約加入皇家，最後都進入開季名單。（資料照，特派記者郭羿婕攝）
〔體育中心／綜合報導〕去年跟王建民共同打拚的投手基伊（Dillon Gee），今確定以小聯盟合約加盟遊騎兵，若上大聯盟可領200萬美元（約6318萬台幣），外帶100萬激勵獎金。
基伊與王建民本季以小聯盟合約加入皇家，最後都進入開季名單，幾乎待滿整個球季，一度在七月被美國媒體《MLBTradeRumors》評為最棒小聯盟約，但兩人進入下半季後狀況都明顯不如上半季，王建民在9月底遭釋出，基伊則在季後被釋出。
基伊上季出賽33場，包括14場先發，總計125局，防禦率4.68，去年10月被檢查出胸廓出口症候群後開刀，目前仍在康復中。
這也是遊騎兵繼補強羅斯（Tyson Ross）後再補強投手，兩人都有健康疑慮，但有別於羅斯趕不上開季，基伊應能在春訓復出，將與葛瑞芬（A.J. Griffin）、岡薩雷茲（Chi Chi Gonzalez）與馬丁尼茲（Nick Martinez）等人競爭開季名單。
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