NBA》快艇保羅左手開刀 將缺陣6到8週

〔體育中心／綜合報導〕快艇控衛保羅在昨天對雷霆比賽中左手拇指韌帶受傷，在X光檢查與MRI核磁共振檢查之後，必須動手術治療，將因此缺陣6到8週。

「後衛們都懂，那種傷勢就是我們會碰到的，」快艇總教練瑞佛斯（Doc River）告訴《洛杉磯時報》，「延展、外翻，你就知道那有多痛了。我確定保羅當下也明白是怎麼回事。雖然X光檢查結果出爐，傷勢並不嚴重，但我們都希望採用最好的治療方式。」

快艇目前正打出7連勝佳績，排名西部第4名，保羅的缺陣可能會對戰績造成影響，不過好消息是主力大前鋒葛瑞芬（Blake Griffin）即將傷癒歸隊。接下來的比賽，費爾頓（Raymond Felton）與小瑞佛斯（Austin Rivers）必須分攤後場重任。

保羅。（取自快艇隊官網）