NBA》巴特勒對明星賽沒興趣？ 「入選先發沒什麼」

巴特勒（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明星賽投票已於昨天結束，而先發陣容將在1月20日公布。大多數球員都希望能參加明星賽，但公牛後衛巴特勒（Jimmy Butler）卻不這麼想。

巴特勒已經連續兩年入選全明星隊，去年他即使受傷了，也還是選擇參加。但根據《芝加哥論壇報》的報導，巴特勒認為，被選為明星賽的先發，並沒有什麼。

巴特勒本季場均可得24.9分以及6.8籃板，都是他生涯新高。在前兩年，巴特勒都是作為後場球員出戰明星賽，而今年他的球迷票數是東部第五名，有望能爭奪前場最後一席先發，但他本人看來對於明星賽已經不感興趣。