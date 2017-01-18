NBA》麥休斯關鍵三分彈 小牛1分氣走公牛（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小牛今日作客芝加哥，挑戰東部第八公牛，兩隊在第四節打得難分難捨，但最後小牛靠著麥休斯（Wesley Matthews）投進關鍵三分彈，成功超前公牛1分，終場小牛以99：98險勝公牛，順利拿下本季最長的三連勝。



此役小牛先發五人得分全破十，出手命中率也略勝對手。諾威斯基（Dirk Nowitzki）拿下10分10籃板的雙十數據，巴恩斯（Harrison Barnes）則貢獻20分，小柯瑞（Seth Curry）也有18分的進帳。

反觀公牛，雖然巴特勒（Jimmy Butler）攻下24分12助攻9籃板的準大三元成績，依舊無法幫助球隊獲勝。魏德（Dwyane Wade）手感也不佳，21投僅8中，拿下17分。公牛本場吞下第22敗，東部第八的位置可能不保。

小牛以99：98一分險勝公牛。（法新社）

麥休斯投進致勝三分。（美聯社）