MLB》世界大賽喪父 沃奎茲又傳摯親遭刺殺身亡

沃奎茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚先發沃奎茲（Edinson Volquez）在2015年世界大賽期間才痛失父親，今又傳出弟弟在多明尼加遭刺殺身亡的噩耗。

根據多明尼加媒體報導，沃奎茲的弟弟布蘭地（Brandy）當地時間凌晨3點在多明尼加西聖多明哥城中與人起爭執，隨後被刀子刺殺身亡，得年25歲，嫌犯目前已遭警方拘留。

在2015年世界大賽第一戰先發前，沃奎茲的父親因為心臟問題過世，但直到6局失掉3分退場後，沃奎茲才知道父親離世。結束兩年皇家生涯後，沃奎茲本季以2年2000萬美元加盟馬林魚。