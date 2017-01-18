MLB》白襪火球投手 春訓還沒到先飆177公里？（影音）
2017/01/18 09:04
〔體育中心／綜合報導〕去年季後被交易至白襪的火球投手寇派克（Michael Kopech），近期他在一次測試最快速度時，丟出110英哩（約177公里）的球。
寇派克在一間訓練中心進行訓練時，靠近網子近距離丟球，測速槍測出110英哩的速球，這讓許多美國網友也驚艷。
寇派克在2014年首輪33順位被紅襪選進，去年在紅襪高階1A時就投出105英里（約168.9公里）的火球。不過季後他被紅襪隊交易至白襪。寇派克的均速約在96至98英哩。
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