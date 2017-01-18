NBA》林書豪復出近了？ 總教練透露好消息

林書豪持續休養。（歐新社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕籃網今天在主場迎戰強敵暴龍，賽前總教練亞特金森（Kenny Atkinson）仍宣佈林書豪續掛免戰牌，休養大腿傷勢。

林書豪的大腿傷勢已經休養3週，他日前接受中國媒體訪問時表示若憑自己感覺決定早就上場，但林書豪是籃網的重要資產，因此在面對傷勢上格外謹慎，亞特金森則指出林書豪的傷勢已有大幅度的好轉，會繼續評估林書豪的復出時程。

林書豪本季只出賽12場，平均13.9分、5.8助攻，在他缺陣的這3週，籃網不但1勝難求，還吞下10連敗慘當聯盟爐主。