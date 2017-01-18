NBA》有意續留勇士？杜蘭特：在勇士打球很有趣

杜蘭特的未來動向備受關注。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年夏天杜蘭特（Kevin Durant）以自由之身帶槍投靠勇士，簽下1+1的短約，而今夏杜蘭特將擁有球員選擇權，因此他的動向備受外界關注。

勇士今天舉辦新球場的動工儀式，杜蘭特以及總教練柯爾（Steve Kerr）都受邀參加。在現場時勇士老闆拉寇柏（Joe Lacob）開玩笑地宣布KD已經同意與勇士續約，也讓人更好奇杜蘭特續約的意願。

而在動工儀式結束後，杜蘭特接受訪問時表示，能在勇士打球很有趣，但他並沒有明確的回應今年是否會與勇士續約，回答耐人尋味。

而勇士的新球場預計將在2019-20賽季啟用，屆時杜蘭特能否使用新球場，令外界好奇。