MLB》洋基冒出滾球投手 美媒想起建仔的鬼神紀錄

布里爾是滾地球型投手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基近期出現一位滾地球投手布里爾（Richard Bleier），讓美國媒體想起前王牌王建民一項保持15年的鬼神紀錄，並看好他可能會是新球季洋基輪值的大黑馬。

布里爾在2008年選秀第八輪被遊騎兵挑走，小聯盟前8年陸續轉戰藍鳥、國民等隊，去年再被洋基簽走，終於生涯首次登上大聯盟，後援23局，被敲20支安打，外帶13次三振，防禦率僅1.96，好表現讓洋基季後沒有把他踢出40人名單。

CBS專欄作家Mike Axisa表示，布里爾不同於強力型投手，非常會製造滾地球，去年的滾地球比例54.1%，在國民小聯盟時期最後兩年的滾地球比例更超過60%；此外，他的三振率與保送率都非常低，2015年171.2局竟然只有65三振與16保送，三振率與保送率各別是9.5%、2.3%。

布里爾的特性讓這位洋基作家直接聯想到王建民，他表示自從2002年來統計擊球數據以來，全大聯盟三振率最低且還能繳出平均水準以上的先發投手就是建仔，他在2006年三振率只有8.4%，滾地球率62.8%，保送率也只有5.8%，防禦率則是優於聯盟平均的3.63（125 ERA+）。

擁有伸卡球、滑球與變速球的布里爾，由於擅長於製造滾地球，加上在小聯盟多半以先發投手磨練，美媒看好他能在新球季春訓競爭一席輪值。

王建民VS布里爾：

2006年王建民（MLB） 2015年布里爾（2-3A） 218 局數 171.2 3.63 防禦率 2.57 62.8% 滾球率 65% 76/8.4% 三振數/率 65/9.5% 52/5.8% 保送數/率 16/2.3%