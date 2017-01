NBA》學習Kobe霸氣！詹皇這招讓勇士迷閉嘴（影音）

〔體育中心/綜合報導〕昨天的「勇騎大戰」話題性十足,「大帝」詹姆斯(LeBron James)率領的騎士雖然以35分之差慘敗奧克蘭,但仍在場上用行動向勇士球迷討回顏面。

轉播單位捕捉到一幕,詹姆斯疑似在受到勇士球迷的言語挑釁後,比出3的手勢,象徵自己拿過3座總冠軍,用個人成就回敬球迷的酸言酸語。

無獨有偶,退役球星布萊恩(Kobe Bryant)過去也曾使用相同方式回敬球迷嘲諷,提醒客隊球迷自己可是拿過5座總冠軍的頂級球星,至今仍讓人印象深刻。

Cavs' LeBron James reminds Warriors fans of his three rings. pic.twitter.com/RjDvSPbtXk