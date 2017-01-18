NBA》學習Kobe霸氣！詹皇這招讓勇士迷閉嘴（影音）
2017/01/18 10:19
〔體育中心／綜合報導〕昨天的「勇騎大戰」話題性十足，「大帝」詹姆斯（LeBron James）率領的騎士雖然以35分之差慘敗奧克蘭，但仍在場上用行動向勇士球迷討回顏面。
轉播單位捕捉到一幕，詹姆斯疑似在受到勇士球迷的言語挑釁後，比出3的手勢，象徵自己拿過3座總冠軍，用個人成就回敬球迷的酸言酸語。
無獨有偶，退役球星布萊恩（Kobe Bryant）過去也曾使用相同方式回敬球迷嘲諷，提醒客隊球迷自己可是拿過5座總冠軍的頂級球星，至今仍讓人印象深刻。
Cavs' LeBron James reminds Warriors fans of his three rings. pic.twitter.com/RjDvSPbtXk— Jordan Heck （@JordanHeckFF） 2017年1月17日
Kobe曾用相同方式回敬嗆聲球迷
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