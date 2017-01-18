澳網》台將女雙出師不利 雙詹姊妹、莊佳容首輪遭淘汰

詹詠然、詹皓晴。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕澳網女雙首輪賽事，第6種子詹詠然／詹皓晴對上中國老冤家楊釗煊／梁辰，開賽一度領先，未料先盛後衰，被對手逆轉，雙詹姊妹遭直落二輸球淘汰。

雙詹姊妹首盤一度以4：1領先，但之後卻被對手追平，首盤最後以5：7輸球；第二盤氣力放盡，以2：6輸球。去年9月泛太平洋網賽首輪，雙詹姊妹也是輸給楊釗煊／梁辰。

另外，老將莊佳容搭檔美國吉布絲（Nicole Gibbs）對上大會第二種子美國瑪泰珂桑茲（Bethanie Mattek-Sands）／捷克莎法洛娃（Lucie Safarova），最後以1：6、5：7，遭對手直落二淘汰。

莊佳容。（資料照，記者林正堃攝）