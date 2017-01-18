NBA》頗有乃父之風 詹皇兒子大秀球技（影音）

〔體育中心／綜合報導〕有其父必有其子！「詹皇」詹姆斯（LeBron James）擁有一個12歲的兒子詹姆斯二世（LeBron James Jr.），而詹皇的好球技也毫不保留的全都遺傳給兒子。

詹姆斯二世目前也是一名籃球員，影片中可看到他不論是半場投籃或是切入進攻，都頗有大將之風，表現絲毫不輸給老爸。

詹姆斯二世將來很有可能與父親一樣成為一名NBA球員。而詹皇先前也曾說過，未來很有機會與兒子在球場上一同較勁。