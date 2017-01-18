CBA》打台灣人只禁3場？網友拿這案例批中國籃協無恥

〔體育中心／綜合報導〕北京隊翟曉川對「野獸」林志傑怒揮2拳，中國籃協昨天公布懲處只有禁賽3場，引起中國網友不滿，紛紛痛斥這是無恥的判決，「完全不要臉！」

《搜狐體育》曾援引規定指出，在比賽中雙方運動員間發生肘擊、揮拳擊打、猛踢、猛踹等暴力行為，將停賽5-10場，甚至直接取消賽季參賽資格的處罰；但中國籃協昨天引用另外一條可禁3-100場的第二章第七條，並挑最低限度3場輕輕放下。

《搜狐體育》曾援引的規定。（取自搜狐體育）

回顧去年1月29日，山東隊吳軻只因為在籃下肘擊一下天津隊洋將、前NBA球員馬克希爾（Jason Maxiell），就被中國籃協重懲禁賽10場，而當時追打落跑吳軻的馬克希爾，只對吳軻揮了一記空拳就被罰5場，都比揮兩拳的翟曉川還要多。

不少中國網友在中國新浪網怒批，「揮拳打人的才禁賽三場，籃協真無恥。」、「果然是上邊有人，參考吳珂的判罰，呵呵呵。籃協一碗水端不平，真是完全不要臉了，趁早解散吧」、「以後遇到北京隊，就對他們打三拳，反正就停三場而已。」、「不公平啊！故意打人才3場！」

吳軻一肘禁賽10場：

翟曉川揮拳只禁3場：