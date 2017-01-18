NBA》暴龍新雙槍誕生 推籃網跌落谷底深淵收11連敗
2017/01/18 11:09
籃網11連敗。（法新社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕林書豪缺陣後，籃網即陷入10連敗的谷底深淵，聯盟唯一尚未10勝的球隊，今在主場迎戰缺少主控羅利的暴龍，但喬瑟夫仍挺身與德羅森組成「新雙槍」，兩人聯手轟69分，以119：109賞給籃網11連敗。
暴龍主控羅利此戰缺陣，頂替上陣的喬瑟夫在上半場攻下全隊最高18分，得分王德羅森挹注16分，但他受到籃網嚴防，命中率僅21.4％，至於籃網禁區一哥B.羅培茲則繳出19分，加上團隊命中率逾50％，籃網半場打完以61：58小幅領先。
易籃後，籃網再次出現「第3節症候群」，而德羅森單節則挹注10分，率隊逆轉戰局，第四節德羅森、喬瑟夫持續發揮，籃網即無力回天。
德羅森此役繳出36分、10籃板與5助攻；喬瑟夫33分、4籃板與4助攻，最大特別是兩人僅砍進1顆三分球，其餘都靠中距離與切入頻頻撕裂對手防線。籃網B.羅培茲全場28分進帳，可惜團隊三分命中率不佳，僅26.9％，防守表現仍持續不佳。
德羅森。（USA Today Sports）
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