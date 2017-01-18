NBA》詹皇曾「撕袖」 Nike決定不出短袖球衣
2017/01/18 11:46
〔體育中心／綜合報導〕過去4個球季，作為NBA球衣贊助商的Adidas推出短袖球衣，原因是球迷們不喜歡露出整條手臂，藉此增加銷量。但當球員們穿起短袖球衣後，引來球員、球迷、媒體抱怨連連。下季開始，NBA球衣將改由Nike贊助，他們決定不再推出短袖球衣。
詹姆斯（LeBron James）在2015年11月5日對尼克的比賽裡，因為投籃手感不佳，直接在場上把袖子撕開，讓短袖球衣成為眾人討論焦點。以銷量來看，球迷也並不喜歡買短袖球衣，反而是購買更便宜的短袖T恤。
Nike為了不與Adidas犯相同錯誤，並且不惹怒簽下終生代言合約的詹姆斯，決定不再推出短袖球衣，本季結束後短袖球衣就此走入歷史。
詹姆斯曾經撕袖子抗議。（取自推特）
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