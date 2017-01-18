NBA》大夢認證接班人 歐拉朱萬：恩比德有我影子

恩比德（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人恩比德（Joel Embiid）時常與火箭傳奇中鋒「大夢」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）相提並論。恩比德曾表示想與大夢一樣成為全能球員，而近日他也獲得歐拉朱萬的認可。

本月是NBA的國際指導月，所以NBA官方特地剪輯了一段影片，讓歐拉朱萬給這位新秀一點建議。歐拉朱萬對於恩比德讚譽有加，他表示在看過幾場七六人的比賽後，對於恩比德的一些動作感到印象深刻。「我能從恩比德的動作看到我自己的影子，他非常有天賦。」

而恩比德先前受訪時也曾說，歐拉朱萬是他一直想追隨的球員，「他很晚才打籃球，而且他來自非洲，我覺得我們的故事有些雷同，他也是我的偶像之一。」

歐拉朱萬錄製影片讚賞恩比德（取自網路）