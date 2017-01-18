NBA》哈登本季第13次大三元 火箭仍遭熱火燒毀

哈登繳出本季第13次「大三元」。（USA Today Sports）

〔記者林岳甫／綜合報導〕近況有些低迷的火箭，今開拔至邁阿密挑戰東部倒數第二的熱火，一哥哈登雖繳出本季第13張「大三元」成績單，但熱火此役進攻不當機，團隊共6人得分上雙，以109：103勝出，終結4連敗，並讓火箭苦吞近4戰的第3敗。

火箭當家中鋒卡培拉去年12月不慎弄傷膝蓋，如今總算重返戰場，火箭即在首節打出不俗氣勢，亞里札此節9分、哈登則是7分，助隊單節收下32分，也小幅領先熱火5分，但第2節地主熱火不願給火箭太多機會，有效降低對手得分也能以63：63與火箭戰成平手。

熱火本季少了「閃電俠」魏德坐鎮，波許則因血栓幾乎宣告職業生涯得告一段落，也讓邁阿密大軍在進攻端失去倚靠，但下半場人人都打出不錯的進攻表現，加上防守讓火箭陷入低檔，順利完成保衛主場的任務。中鋒懷特塞德14分、15籃板；威特斯挹注17分；卓吉奇21分、8助攻與8籃板；J.強森（James Johnson）15分、8籃板及6助攻；T.強森（Tyler Johnson）則是16分進帳；射手艾靈頓（Wayne Ellington）則砍進5顆三分球，攻下18分。

火箭此役進攻失常，僅攻下103分，尤其射手E.戈登三分球出現離譜地10投1中，團隊則是39投9中，遠低於賽季的平均水準，也讓哈登的40分、12籃板與10助攻，淪為一場空。

射手艾靈頓（Wayne Ellington）則砍進5顆三分球，攻下18分。（美聯社）