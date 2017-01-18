NBA》拒絕輪休！哈登：這跟領袖氣質有關
2017/01/18 11:45
哈登本季蛻變成聯盟頂級球星。（美聯社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕NBA近年來吹起一股「養生風潮」，舉凡馬刺、勇士、騎士等強權為確保球員能在季後賽健康，經常安排球員輪休，甚至不用隨隊飛至客場，儘管輪休或能讓球員有更好的表現，但仍有人堅持每場比賽打好打滿，他是火箭的當家球星哈登（James Harden）。
哈登本季全勤，至今43場先發他場均出賽36.5分鐘，說是火箭最辛苦的球員一點也不為過，而他繳出28.4分、11.7助攻、8.2籃板的全能數據，不但率領火箭一飛沖天排名穩居西部第3，更是問鼎年度MVP的熱門人選。
今天接受媒體採訪時，哈登談到自己對於輪休的想法，他難得感性的吐漏心聲：「這跟我有沒有休息無關，而是這樣才能在隊友、球團與球迷面前展現出我的領袖氣質。」
哈登解釋：「我很幸運，都已經27歲了還能在籃球最高殿堂奔馳，接下來很快就會離開這裡，所以我盡可能的在場上展現優點，把握機會做我最喜歡的事。」
火箭接下來5天將面臨4場比賽，但哈登堅決不考慮輪休，他說：「我為夢想而活，雖然我在場上總是很小心，但若有機會完成偉大成就，我會盡力去爭取，然後以後可以跟自己說『你看，想想過去那些風光』。」
哈登表示：「時間過很快，而我現在就在享受我最美好的時光，並努力完成夢想，我不為別人而活，我就在這裡，始終保持微笑並感謝上天的恩典。」
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