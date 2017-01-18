MLB》老將魂不死！ 這七名球星仍在賽場上奮戰

〔體育中心／綜合報導〕老將魂不死！美媒《Cheat Sheet》整理出七名可能會被遺忘，實際上卻還在大聯盟賽場上拚戰的球星。

1.傑克森（Edwin Jackson）

傑克森在2013年以4年4950萬美元加入小熊隊，但他卻投得相當糟糕，在小熊3個球季累積16勝、34敗，平均防禦率破4，最後被交易至勇士。傑克森去年待過馬林魚、教士兩支球隊，上個賽季僅出賽21場，繳出防禦率5.89的成績。33歲的他目前仍在找東家。

傑克森。（資料照，法新社）

2.索頓（Matt Thornton）

40歲的老投手索頓，他從2004年於水手隊就登上大聯盟舞台，他上季在教士隊出賽18場，主投17局被敲22支安打，防禦率5.82，戰績為1勝0敗。不過，他2014、2015年賽季都還出賽超過60場，是球隊主力的中繼投手。

索頓。（資料照，法新社）

3.皮爾辛斯基（A.J. Pierzynski）

40歲老捕手皮爾辛斯基過去兩年都待在勇士隊，上季出賽81場，繳出2轟、23分打點、2成19的打擊率。不過他在2015年球季表現不俗，繳出9轟、49分打點、3成打擊率。皮爾辛斯基成為自由球員後，仍在尋找新球隊。

皮爾辛斯基。（資料照，法新社）

4.奎爾斯（Chad Qualls）

現年38歲的奎爾斯2004年進入大聯盟，當時他已經25歲，大聯盟生涯多以後援投手身分上場，2014年一度擔任太空人守護神位置。不過，上賽季奎爾斯上賽季在洛磯隊出賽44場，皆為後援出賽，繳出2勝0敗、防禦率5.23。

奎爾斯。（資料照，法新社）

5.培瑞茲（Oliver Perez）

現年35歲的培瑞茲，2002年登上大聯盟，當時才20歲，至今打滾14個賽季，從2013年開始，他出賽場數都超過60場以上，去年他出賽64場，投球局數為40局，繳出2勝3敗、防禦率4.95。培瑞茲的K功能力不錯，生涯K/9值為9.43。

培瑞茲。（資料照，USA Today Sports）

6.麥森（Ryan Madson）

現年36歲的麥森曾經是費城人當家終結者，因傷缺席三年，2015年在皇家隊擔任中繼，繳出20個中繼點、防禦率2.13的優異成績；去年在運動家接下終結者重任，他繳出6勝7敗、防禦率3.62、30次救援點。

麥森。（資料照，法新社）

7.莫諾（Justin Morneau）

在雙城隊闖出名號的35老將莫諾，2014年在洛磯還繳出17轟、82分打點、3成19的擊率，但過去兩年狀態下滑，上賽季來到白襪隊，僅出賽58場，繳出6轟、2成61的打擊率。

莫諾。（資料照，美聯社）