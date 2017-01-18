NBA》灰狼放話喊賣！盧比歐即繳本季代表作
2017/01/18 12:43
盧比歐今天進攻欲望強烈。（美聯社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕今天正式被灰狼放上交易談判桌的西班牙金童盧比歐（Ricky Rubio），繳出本季代表作的21分、14助攻，一度率領灰狼在上半場取得領先，但下半場雷納德（Kawhi Leonard）率馬刺反攻，最終以122：114逆轉賞給灰狼2連敗。
灰狼上半場在盧比歐與湯斯（Karl-Anthony Towns）的搭配取得不錯成效，第2節灰狼更是對防守見長的馬刺轟下41分，終場湯斯繳出27分、16籃板的成績，「灌籃王」拉文（Zach LaVine）進帳18分，另一名狀元郎威金斯（Andrew Wiggins）遭封鎖，只拿下10分。
今天是盧比歐本季首次得分破20，他上次繳出20-10的數據要回到去年3月22日，當時對手是勇士。
另一名被點名交易的穆哈瑪德（Shabazz Muhammad）此役替補也打出高水準的15分，馬刺球星雷納德砍下全場最高的34分，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）也有29分的表現。
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