中職》開訓「薪」情未定 恰恰勝偉仍穿黃衫練球
2017/01/18 12:40
彭政閔。（資料照）
〔記者郭羿婕／屏東報導〕中信兄弟春訓今天在屏東開跑，「恰恰」彭政閔和王勝偉新合約尚未拍板定案，仍是自由身，但兩人都穿上熟悉的黃衫進行訓練，今天也確定不會宣布「薪」事。
中信兄弟領隊楊培宏表示，恰恰合約仍在協商中，「差距越來越小了，應該非常有機會在這禮拜達成共識。」
楊培宏確定今天不會宣布恰恰合約，「因為有些細節，經紀公司還要跟恰恰做最後確認，若達成共識，最快就是本週公布。」中信與恰恰的合約長度、薪水、激勵獎金等大方向已談得差不多，只剩最後細節待確認。
至於王勝偉，楊培宏說：「勝偉的部分也還在溝通中，我們有提報價給經紀公司，雙方還是有些差距，努力縮小中。」楊培宏表示，無論單數或複數年合約，球團都有對王勝偉提出報價，任何選項都有可能。
楊培宏說，目前全隊薪資談完75%左右，等剩下25%敲定才能確定團隊總薪資，並對外公布，但何時談妥並無預設時程表。
恰恰和王勝偉也都專注在訓練上，恰恰只說：「（合約）進度跟昨天一樣，我只想做好選手該做的事，謝謝大家。」
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