網球》台將落難日 盧彥勳雙打也吞敗

盧彥勳。（資料照，歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台將今天在澳洲網球公開賽分四路進行，可惜都沒能開胡，台灣網壇一哥盧彥勳與捷克搭檔維塞利搭配雙打，首輪以3：6、2：6不敵對手，台將單日苦吞四敗。

男雙楊宗樺／謝政鵬稍早在以1：6、4：6不敵巴格達組合達提斯／穆勒，無緣在首輪開胡。

前日在單打失利的盧彥勳從雙打再出發，他今天與捷克搭檔維塞利，面對地主組合，苦撐68分鐘後，以3：6、2：6敗給波爾曼／惠廷頓。

台將部分，謝淑薇明天將面對女單第六種子齊布可娃，詹謹瑋也仍有女雙賽事。