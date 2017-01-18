NBA》閃電俠歡慶35歲生日 生涯精采好球回顧（影音）

今天是魏德35歲生日。（法新社）



〔體育中心／綜合報導〕今天是美國時間1月17日，也是「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）的35歲生日。魏德征戰NBA已經14年，先前13個賽季他都效力於邁阿密熱火隊，今年才轉戰公牛。

魏德入選過12次明星賽，並在2008年代表美國拿下一面籃球奧運金牌，表現斐然。美媒《The score》特地整理出魏德目前為止的三大好球，要祝魏德生日快樂。

1.壓哨半場投籃

在第三節要結束時，魏德硬是將球從對手手中搶下，並在剩下不到1秒時將球投出，球也在越過大半個球場後應聲入框。

2.霸氣雙手扣籃

面對眾多對手的防守，魏德絲毫不畏懼的切入到籃下，並在一個華麗的轉身後，起跳用力的將球扣進籃框中。

3.無視長人阻擋 單手灌籃

魏德在一記快攻後，無視對手瓦雷久 （Anderson Varejao）的阻擋，直接霸氣單手灌籃，並將對手撞倒在地。