富邦盃》兩轟助陣 紅葉擊敗崇學

朱靖恩。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台東紅葉國小今富邦盃首戰崇學國小，首局紅葉中心打者朱靖恩開轟擊出2分砲，潘元皓3局也有開轟演出，紅葉局局皆有分數進帳，終場9:2擊敗崇學。

朱靖恩又打擊又先發，首局開轟，但投球僅投2.1局就交給邱賢嘉接手。總教練武俊鴻說，小球員昨天搭6小時車上台北，首戰投打都還沒到位，希望之後越打越順。富邦盃規定同威廉波特，要小球員全隊都有上場機會，武俊鴻則說，對球隊而言板凳深度會是和強隊的落差。

紅葉國小拿下勝利。（記者陳志曲攝）

潘元皓開轟。（記者陳志曲攝）

邱賢嘉上場中繼。（記者陳志曲攝）