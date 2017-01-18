NBA》雙槍差點逆轉 金塊客場對湖人7連勝
2017/01/18 15:00
〔體育中心／綜合報導〕金塊延續前2場比賽的高得分，中鋒約基奇（Nikola Jokic）今天拿下29分、15籃板，錢德勒（Wilson Chandler）與巴頓（Will Barton）在最後關頭守住領先。湖人威廉斯（Lou Williams）與楊恩（Nick Young）末節聯手拿19分，差點演出大逆轉。終場金塊以127：121擊敗湖人贏得最近的3連勝、在湖人主場的7連勝，湖人則吞下最近的5連敗。
第3節最後51秒，約基奇中距離跳投得手，金塊領先來到19分，湖人在末節鯨吞蠶食，威廉斯獨得12分、克拉克森在最後1分40秒投進三分球，湖人追到1分差距。但錢德勒很快地扣籃得手，巴頓也在下一波進攻上籃得分，一舉澆熄湖人反撲氣燄。
巴頓攻下26分，並送出個人單場新高的8助攻，法瑞德（Kenneth Faried）也貢獻20分、7籃板；威廉斯全場得到24分、楊恩得到22分。
錢德勒（右）幫助金塊拿下勝利。（美聯社）
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