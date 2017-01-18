足球》拒絕中超土豪挖角 羅本的暗諷讓中國網友氣炸

羅本。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕荷蘭足球巨星羅本（Arjen Robben）近日與拜仁慕尼黑續約1年，近日受訪坦言有獲得中國足球超級聯賽球隊的誇張報價，但他認為去中國基本上就是承認生涯結束了，而他心中還有比錢更重要的東西。

「我在全世界最棒的球隊踢球，我不知道在我的年紀裡還能去哪裡。」羅本表示，「去中國完全是另外一回事，那基本上就是承認你的生涯結束了，我還想在最高殿堂的地方踢球。」

中超灑錢一向不手軟，上海上港隊先前就以6000萬英磅（約24億台幣）轉會費，外帶40萬英鎊（約1555萬台幣）的「週薪」網羅英超的巴西25歲國腳奧斯卡（Oscar dos Santos Emboaba Junior）。

對於年輕球星考慮轉戰中國，羅本說，「我完全不了解為何會有球員在27或28歲巔峰時期去中國，那完全是浪費時間，你只有一個生涯而已，但我能理解那些已經30幾歲的球員。」

不過羅本也被中國土豪的銀彈攻勢給震懾，「他們開價很瘋狂，我也有得到一些報價，那些錢瘋狂到你會稍微想一下。」他透露，大約是一個大球隊的四、五甚至六倍，「但錢從來不曾控制過我，這是為何我有個偉大生涯，這完全是因為對足球的喜愛。」

羅本誠實道出內心感受，卻不被中國網友所領情，有人在新浪體育網留言，「中超水平是不高，但羅本這話也沒什麼水準。自命清高之輩。」、「羅本勿要吹牛筆，就你那玻璃體質，你要是敢來中超，不是生涯結束，恐怕是生命結束！」還有中網友說，「你小心哦，王健林（中國富豪）一氣之下把拜仁買下來。讓你來中超坐板凳。」

巴西25歲國腳奧斯卡以40萬英鎊（約1555萬台幣）的「週薪」加盟上海上港隊。（取自allzhibo）