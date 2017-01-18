NBA》國王前鋒卡斯比受傷 預計缺陣2週
2017/01/18 15:12
卡斯比（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕沙加緬度國王隊前鋒卡斯比（Omri Casspi）因小腿受傷將缺席兩個禮拜。
國王隊表示MRI檢查結果顯示卡斯比在周一練習時拉傷肌腱。卡斯比曾和林書豪在2013年球季共同為火箭隊效力。本季平均數據為5.9分、4.1籃板，近十場吞下七敗的國王隊板凳戰力恐受影響。
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