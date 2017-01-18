NBA》慘敗勇士又受傷 愛神：糟透了

洛夫（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士昨日慘遭勇士大比分擊潰，三巨頭之一「愛神」洛夫（Kevin Love）因為背部疼痛只打了上半場，他表示希望接下來的比賽能夠打好打滿。

洛夫在上周對國王的比賽第一次感到不適，為了和勇士的比賽，他在星期日的練習中刻意減少份量。沒想到第二節一次和勇士中鋒帕丘利亞（Zaza Pachulia）的碰撞使他倒地並且離場。

洛夫說:「這個時間點受傷實在爛透了，我本來想為客場之旅畫下完美的句點，結果卻是糟糕的。」洛夫預計在周四對上太陽隊的比賽回歸。

洛夫昨日只上場16分鐘，6投1中拿下3分3籃板的成績。新進射手柯佛（Kyle Korver）在下半場替代洛夫出場。

洛夫說:「我實在搞不懂原因，是國王隊的比賽還是錯誤的睡眠姿勢，我真的不知道。」洛夫在過去幾季飽受背傷困擾，錯失了不少上場時間。上個月他也因背部不適無預警缺席了一場比賽，但洛夫表示兩者並無關連。