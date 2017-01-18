NBA》明星賽票數低落 白邊自嘲：照片遮起來我鐵進

懷特塞德（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明星賽將至，邁阿密熱火隊中鋒「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）覺得自己夠格入選，他認為他本季的數據表現，可不容球迷忽視。

懷特塞德說:「看看我的明星級數據再看我的明星賽得票數，會發現完全兜不起來！老實說，我認為把照片拿掉，單看數據的話，我鐵定入選。」

在上禮拜公佈的明星賽投票中，懷特塞德目前僅排東區前場第11名。他說:「我真的不懂，我已經為球隊卯足全力求勝，我對入選明星賽感到無能為力。」

懷特塞德本季數據17.5分、14.3 籃板、2.2阻攻以及 55.4%的投籃命率確實亮眼，但是邁阿密熱火隊在全聯盟中戰績排名倒數，以往戰績不佳的球隊在明星賽的人氣也相對低落。